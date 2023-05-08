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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل التقدم لأي وظيفة.. نصائح ذهبية لاجتياز "الإنترفيو".. فيديو

انترفيو العمل
انترفيو العمل

قدمت دينا رؤوف محاضر في الإدارة والتسويق، عدة نصائح للتعامل بأفضل شكل مع الإنترفيو  أو مقابلات العمل، موضحةً: "طالما الشركة اتصلت بي وحددت معي موعدا، فإن هناك احتمالية كبيرة جدا كي أفوز بهذا المنصب".

وأضافت "رؤوف"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى "عندما تتصل الشركة يجب أن يسأل الشخص عن الجهة التي ستجري المقابلة الشخصية، مثل الـHR أو مدير في القسم الذي سيعمل به، لأن الأسئلة تختلف من جهة لأخر، الـHR مهتم بمهارات الإنسان وتقييمه، لكن المدير سيغوص في تفاصيل العمل".

وتابعت محاضر في الإدارة والتسويق: "يكتب أن نخصص نصف ساعة مثلا لكتابة ما سنقوله، مثل الطريقة التي سنعرف بها أنفسنا، كما يجب أن نتعامل على أننا سنقدم أنفسنا للآخرين ولا نتعامل على أننا نخضع لاختبار، ويجب أن نوصل رسالة لمن يجروا المقابلة بأننا أشخاص مجتهدين، أما إذا كنت تعمل منذ سنوات طويلة فلا يجب ان نستعرض مهاراتنا حتى لا نستفز من يجري المقابلة".

وأشارت، إلى أن الشخص الذي ليست لديه خبرة يكون شخصا مميزا في العمل، لأنه لو كان لديه الصفات الأساسية والرغبة في التعلم والتطوير فإنه يكون مفيدا للشركة أو جهة العمل.

 

تجيب بطريقة لطيفة جدا

وحول سؤال "ما أهم نقاط الضعف لديك؟"، قالت: "إذا لم تكن شخصا منظما، يمكن ان تجيب بطريقة لطيفة جدا، فتقول أنا شخص مهتم جدا بالنتائج وهو ما يجعلني أغفل عن التفاصيل، وهو ما أعمل على تطوير نفسي فيه، أي أنك عندما تتحدث عن نقاط ضعفك يجب أن يكون حديثك إيجابيا، كما يجب أن تظهر حرصك الدائم والمستمر على التطوير".
 

الإنترفيو مقابلات العمل مهارات العمل النتائج

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