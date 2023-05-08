عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: نطالب بتوحيد القوانين الاقتصادية لعدم تضاربها ووضع سياسة ضريبية ثابتة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الملف الأكثر أهمية للحزب في الحوار الوطني، هو الملف الاقتصادي، لكي نخفف عن كاهل المواطنين، وهذا لا يعني أن المحور السياسي والمجتمعي غير مهمين، بل بالعكس فهما مهمين على نفس الدرجة.

وأضاف “خليل”، في حواره لـ "صدى البلد"، أن الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي يجب أن نضع أيدينا عليها أثناء مناقشة الحوار الوطني، سببها بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، والقوانين الموجودة التي عفا عليها الزمن والتي لا تستطيع أن تؤدي بالطريقة التي تجعل الصناعة المصرية منافسة في مجالات الاستثمارات العالمية جميعها، على الرغم من أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها من أفضل الدولة الاستثمارية على مستوى العالم.

ولفت إلى أن هناك “هناك بنية تحتية جيدة وشبكة مشروعات طرق ضخمة، التي وإن كانت قد أخذت تكاليف عالية، إلا أنها كانت ضرورية، كذلك الطاقة متوفرة والعمالة رخيصة، والتعويم الأول أفاد في جذب المستثمرين، وبالتالي كل الظروف مهيئة، لكن رغم ذلك هناك تراجع في الاستثمار، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام”.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أنه من مظاهر الأزمة الاقتصادية، هو التراجع السياحي، قائلا: "من الصعب أن تكون نسبة مصر من السياح عالميا أقل من 1%، رغم أننا نمتلك المقومات السياحية الكافية".

ونوه الدكتور عصام خليل إلى أنه لدينا على مدار 80 سنة سياسات زراعية وصناعية عقيمة، كانت لا تهتم بالتعليم الفني ولا المتوسط ولا التعليم العالي .

وأوضح أن القوانين الاقتصادية الحالية قوانين جزء منها اشتراكي، وجزء منها رأسمالي، وعند تعدد وكثرة القوانين يتخلل منها الفساد، فكثرة القوانين وتضاربها يجد منها ثغرات، أما لو قانون واحد، لن يكون هناك ثغرات.

وأردف: "علشان تعمل مصنع دلوقتي، في كذا جهة ولاية، سواء المجتمعات العمرانية الجديدة، أو التنمية الصناعية، أو أجهزة الإدارة المحلية.. فكرة الشباك الواحد يجب أن تطبق بطريقة صحيحة، لا يجب أن أقدم الورق ثم أحصل على موافقات من جهات عديدة".

وتابع: "يجب كذلك أن يكون هناك سياسة ضريبية ثابتة ومشجعة ومحفزة، طبقا لاحتياجات الدولة، وكذلك سياسة مالية واحدة".

بالنسبة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أشار إلى أنه إذا كانت قد وضعت لكي تجلب أموالًا، فهذا خطأ كبير جدا، فيجب أن يكون الهدف الأساسي منها، هو تحسين الأداء، بما معناه، أنه إذا كان هناك شركات ستحقق مكاسب إذا ما طرحت للقطاع الخاص أو مستثمر استراتيجي "بما لا يخل بالأمن القومي المصري"، فهذا أمر جيد.

عصام خليل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار المصريين الأحرار الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ