اللحظات الأخيرة.. ريم سامي تكشف سر عدم مشاركتها فى مسلسل جميلة

كشفت الفنانة ريم سامي، عن سر عدم مشاركتها فى مسلسل “جميلة”، رغم الإعلان عن مشاركتها فى بطولة العمل، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وقالت ريم سامي فى تصريحات تليفزيونية، إنها خضعت لعملية جراحية فى ظهرها بعد أن سقطت قبل يومين من بدء تصوير العمل.

وأضافت ريم سامي: "ابارك إلى كل من ريهام حجاج والمنتج جمال العدل والمؤلف ايمن سلامة والمخرج سامج عبد العزيز ، وكنت اتمني مشاركتهم".



قصة مسلسل "جميلة"

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

العمل يتم عرضه للمرة الثانية حالياً على قناة المحور ، بعد ان تم عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان .