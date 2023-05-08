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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق: جماهير الأهلي لا تشبع بطولات وهدفنا دوري أبطال إفريقيا

العامري فاروق
العامري فاروق

أكد العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أن الهدف الرئيسي للجميع داخل القلعة الحمراء الأن، هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر فى تاريخه. 
وقال العامري فاروق نائب رئيس الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات، أمس عقب التتويج بلقب السوبر لكرة اليد، الجماهير كانت تهتف إفريقيا يا أهلي، وذلك يظهر للجميع عقلية الجماهير، وهى الفوز بشكل دائم. 
وأضاف:" هدفنا هذا الموسم هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ومباراة الترجي صعبة أمام فريق كبير ويملك لاعبين مميزين وجماهير كبيرة، لذلك نستعد بشكل جيد، ونرغب فى تحقيق اللقب. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة.
ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على بيراميدز فى مباراة كأس السوبر المصري.

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