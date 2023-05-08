"الكويت المركزي": إصدار سندات بقيمة إجمالية مليار وخمسين مليون دولار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم "الاثنين" تخصيص إصداري سندات وتوريق بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون دينار (نحو 050ر1 مليار دولار أمريكي).

وقال المركزي الكويتي، في بيان له اليوم، إن قيمة الإصدار الأول بلغت 160 مليون دينار كويتي (نحو 528 مليون دولار) لأجل ثلاثة أشهر وبمعدل عائد 250ر4 في المئة.

وأضاف أن قيمة الإصدار الثاني بلغت كذلك 160 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 375ر4 في المئة.

كان بنك الكويت المركزي قام في مطلع الشهر الجاري باصدار سندات وتوريق بقيمة بلغت 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر.