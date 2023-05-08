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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أسلحة محرمة.. إيران تطالب أمريكا بعدم المماطلة لإحياء الصفقة النووية

من محادثات فيينا
من محادثات فيينا

قالت إيران إنه من الممكن إنقاذ صفقة إحياء اتفاقها النووي إذا وضعت الأطراف الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، حدا للتأخيرات المتكررة، معتبرة المراوغة ليست منها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
ولاتزال المفاوضات متعثرة من اجتماعات فيينا التي توقفت العام الماضي، بسبب تعنت في الشروط بين أمريكا وإيران، بعد أن قال مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي أن الأمور صارت قريبة من الحل.
ويأتي ذلك، بعد خمس سنوات من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي خفف عن إيران العقوبات الدولية مقابل قيود على برنامجها النووي.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، ناصر كناني ، إن الاتفاق "ممكن من الناحيتين الفنية والسياسية".
واتهم "الأطراف الأخرى ، وخاصة الولايات المتحدة ، بالمماطلة" في إحياء الصفقة ، معربًا عن أمله في أن يظهروا "تصميمًا سياسيًا" على عودة ملتزمة إلى تنفيذها.

في مارس ، زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي طهران بعد أن وجد مفتشو وكالته في إيران، أن جزيئات اليورانيوم المخصبة أقل بقليل من المستوى اللازم لصنع أسلحة محرمة.

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