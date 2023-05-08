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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة لافتة.. رزان مغربي تتألق في أحدث ظهور

رزان مغربي
رزان مغربي

شاركت الفنانة رزان مغربي، عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رزان في الصور بإطلالة جذابة متميزة، مرتدية فستانا ذا لون موف لامع مفتوح من الاسفل، ومعتمدة علي الميكب الناعمالذي أبرز جمال وجهها.

وتعاقدت النجمة رزان مغربي مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف من نوعه، يشاركبيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق قناة « هي » خلال الأيام القليلة القادمة كأول قناة متخصصة تهتم بالمرأة المصرية والعربية فيعالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وشددت إدارة القناة على حرصها على تقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كلالجوانب .

المرأة المصرية الموضة والأزياء برنامج مسابقات رزان مغربى فستان موف

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