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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

في ذكراه| قصة وفاة محمد كامل القليوبي بسبب ورم القولون

محمد كامل القليوبي
محمد كامل القليوبي

يوافق اليوم الإثنين 8 مايو، ذكرى ميلاد المخرج محمد كامل القليوبي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 1943، ورحل عن عالمنا في  2 فبراير عام 2017، عن عمر يناهز 73 عامًا. 

 

أبرز أعمال المخرج محمد كامل القليوبي

في عام 1993، قدم المخرج محمد كامل القليوبي، فيلم "ثلاثة على الطريق" الذي لعب بطولته الساحر محمود عبد العزيز، وشارك في البطولة عايدة رياض وأمل إبراهيم ولطفي لبيب وعلي حسنين.

وفي عام 1995، قدم المخرج محمد كامل القليوبي، فيلم "البحر بيضحك ليه"، الذي يعد ثاني أعماله مع الساحر محمود عبد العزيز، وشارك في بطولته نجاح الموجي ونهلة سلامة.

وفي عام 2001، قدم "القليوبي" تجربة كوميدية مع الفنان هاني رمزي، من خلال فيلم "اتفرج يا سلام"، والذي شارك في بطولته الفنان ماجد المصري وحنان ترك وعبير صبري.

وفي عام 2002 قدم المخرج الراحل محمد كامل القليوبي، فيلم "خريف آدم"، الذي لعب بطولته هشام عبد الحميد وسوسن بدر وحسن حسني وسعاد نصر ولطفي لبيب.

وكان آخر أعمال المخرج الراحل هو مسلسل "بعد الطوفان" عام 2003، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم صفية العمري وأحمد سلامة وأحمد عزمي.

 

حياة محمد كامل القليوبي 

يذكر أن المخرج السينمائي والكاتب محمد كامل القليوبى، قد بدأ حياته العملية مهندسا مدنيا، و هو أحد أهم القامات السينمائية ورمز من رموز الثقافة والفكر فى مصر، حياته الصاخبة بالابداع والتدريس والمعارك الوطنية التى خاضها بشرف من اجل حرية الرأى والحفاظ على تراثنا السينمائى وحماية مستقبل المبدعين الواعدين، كانت تستحق أن توثق وتكلل بصنع فيلم يليق بما قدمه لنا ولوطننا الذى كان يعشقه ورفض أن يعمل خارج مصر بدافع مسئولية وعشق مصر.
 

محمد كامل القليوبي ووفاته 

توفي المخرج محمد كامل القليوبي ، صباح يوم الخميس 2 فبراير عام 2017، عن عمر ناهز الـ 74 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أن دخل فى غيبوبة، بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، إثر قيامه بعملية استئصال ورم فى القولون، حيث تعرض الجرح بعدها إلى تلوث، ما أصابه بفشل كلوى.
 

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