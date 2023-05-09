بايدن يمدد أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا

مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا، لمدة عام، قد يفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا بناءً على ما يسمى "بأنشطة موسكو الضارة في الخارج"، وفقًا لوثيقة أصدرها البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وقال بايدن في الوثيقة: "وفقًا للمادة 202 من قانون الطوارئ الوطني، أمدد لمدة عام حالة الطوارئ الوطنية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024".



ومن بين الأسباب المحتملة لفرض العقوبات التي تنص على تجميد الممتلكات والأصول في الولايات المتحدة، فإن الوثيقة تحدثت عن "تقويض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية في الولايات المتحدة، وكذلك انتخابات حلفائها وشركائها".

وإضافة إلى ذلك، ما أسمته الوثيقة بـ"الأعمال الخبيثة في المجال السيبراني"، و"التشجيع واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية" وغير ذلك.

ووفقا للوثيقة التي يخطر فيها الرئيس المشرعين بتمديد الأمر التنفيذي؛ فإن الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات، تمليها ما وصفته بـ"الأنشطة العدائية لحكومات روسيا" التي تشكل "تهديدا غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".