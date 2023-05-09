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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق المنازل والشوارع .. أهالي أبوخطوة بالبحيرة يستغيثون من انسداد الصرف الصحي

صدى البلد

استغاث أهالي قرية ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من غرق الشوارع والمنازل بسبب انسداد الصرف الصحي .

وأضاف الاهالي لصدى البلد أنهم يعانون من انسداد الصرف منذ أكثر من أسبوع مما أدى الي دخول مياه  الصرف لبعض المنازل ما تسبب في انتشار الحشرات الضارة. 

وكشف الأهالي انهم قاموا بمحاولة تسليك الصرف لأكثر من مره دون جدوى مطالبين بإرسال معدات من مجلس مدينه دمنهور ومجلس قرية سنهور لتسليك الصرف. 
 

ويطالب الأهالي مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة انسداد الصرف الصحي .

والتواصل: 01063720199
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

ابوخطوة مجلس الوزراء مجلس مدينة دمنهور محافظة البحيرة الصرف الصحى

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