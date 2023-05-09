غرق المنازل والشوارع .. أهالي أبوخطوة بالبحيرة يستغيثون من انسداد الصرف الصحي

استغاث أهالي قرية ابوخطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من غرق الشوارع والمنازل بسبب انسداد الصرف الصحي .

وأضاف الاهالي لصدى البلد أنهم يعانون من انسداد الصرف منذ أكثر من أسبوع مما أدى الي دخول مياه الصرف لبعض المنازل ما تسبب في انتشار الحشرات الضارة.

وكشف الأهالي انهم قاموا بمحاولة تسليك الصرف لأكثر من مره دون جدوى مطالبين بإرسال معدات من مجلس مدينه دمنهور ومجلس قرية سنهور لتسليك الصرف.



ويطالب الأهالي مجلس الوزراء ومحافظة البحيرة بسرعة التدخل لإنهاء أزمة انسداد الصرف الصحي .

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