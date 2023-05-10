عقب الفوز أمام السكة الحديد|الاتحاد السكندري يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر عقب فوزه أمام السكة الحديد، بهدفين دون رد، بعد انتهاء الوقت الأصلي، للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة الكأس.



وسجّل فريق الاتحاد الهدف الأول عن طريق محمد حسين عضل، لاعب السكة الحديد بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الإضافي الأول .

وبعد تسجل لاعبي الاتحاد الهدف الأول، حاول لاعبو السكة الحديد في العودة للقاء، ولكن نجحت الدفاعات الاتحادية، في التصدي لكل محاولات فريق السكة.

ومن هجمة مرتدة نجح الاتحاد السكندري، من تسجيل هدف ثان عن طريق إبراهيم حسن من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، باالدقيقة 118.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد في دور الـ 16 نظيره الفائز من مباراة بيراميدز ورايه ضمن منافسات دور الـ 32.