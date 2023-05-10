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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الروسية الشرقية، ألكسندر جوردييف، اليوم الأربعاء، إن قاذفة الصواريخ المتعددة الروسية من طراز جراد دمرت ناقلة أفراد مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وأضاف جوردييف، أن طاقم قاذفة صواريخ متعددة من طراز جراد دمر ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 بالقرب من مستوطنة بريمورسكوي، لافته إلى أن طاقم دبابة روسية أيض قضي على معقل للعدو بالقرب من مستوطنة نوفوسيولكا.‏

‏وتابع: "تم تدمير قاعدة مؤقتة للعدو بنيران المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة بالقرب من مالينوفكا وتم القضاء على مجموعة من المسلحين تم اكتشافهم من خلال المراقبة الجوية بالقرب من زيليونوي بول".‏

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