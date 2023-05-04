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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 طائرات مسيرات.. القوات الروسية تحبط هجوما خطيرا على خيرسون

طائرات مسيرة - صورة
طائرات مسيرة - صورة أرشيفية

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الخميس، أن  القوات الروسية دمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية استهدف المستوطنات على الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون أمس الأربعاء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال سالدو، إن القوات الروسية تقوم بإفشال جميع محاولات العدو للهجوم على منطقة خيرسون، حيث دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات بدون طيار أرسلتها القوات الأوكرانية إلى المستوطنات السلمية، لافتا إلى أنه تم إحباط المحاولات الأوكرانية لإعادة التجمع على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.‏

‏وأضاف: "مدفعيتنا تسحق العدو عندما يجمعون قواتهم ويتحركون، وإذا تجرأوا على الاقتراب منا، فسوف يطعمون الأسماك في قاع نهر الدنيبر أو يتعفن في الحقول والأراضي الرطبة. نحن مستعدون".

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القوات الروسية خيرسون فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون طائرات بدون طيار أوكرانية الدفاع الجوي الروسية

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