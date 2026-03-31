«يتقاضى أجره نساء».. أحمد عبدالله يعتذر عن إتهامه لرشدي أباظة

أعلن الفنان أحمد عبد الله محمود اعتذاره عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن الفنان الراحل رشدي أباظة، مؤكدًا أن حديثه جاء في إطار المزاح ولم يكن يقصد به الإساءة.

وأوضح أحمد عبد الله محمود، في تصريحات صحفية، أنه يكن كل التقدير والاحترام للفنان الراحل، مشيرًا إلى أن تصريحاته أُسيئ فهمها من قبل البعض، ما دفعه لتقديم اعتذار صريح للجمهور.

وكان الفنان قد أثار موجة من الانتقادات بعد تصريح قال فيه إن رشدي أباظة "لو كان على قيد الحياة حاليًا لتقاضى أجره نساءً"، وهو ما اعتبره البعض إساءة لرمز من رموز الفن المصري.

وأكد عبد الله محمود أن ما قاله كان على سبيل الدعابة فقط، مضيفًا: "لم أقصد المعنى السلبي على الإطلاق، وأعتذر عن أي سوء فهم تسبب فيه التصريح".

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين منتقدين لما اعتبروه تجاوزًا في حق فنان كبير، وآخرين رأوا أن الأمر لا يتجاوز كونه مزاحًا تم تفسيره بشكل خاطئ.