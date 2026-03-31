قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مصر تتحدى نجوم إسبانيا استعدادًا للمونديال.. الموعد والتفاصيل

رباب الهواري

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره الإسباني، في لقاء مرتقب يجمع بين المنتخبين ضمن استعداداتهما لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

برشلونة تستضيف اللقاء المرتقب

تُقام المباراة في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تعد هذه المواجهة هي الثانية للفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس 2026، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بأداء المنتخب أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.

طموحات مصر أمام أحد كبار العالم

يسعى منتخب مصر لتقديم أداء قوي ومميز أمام المنتخب الإسباني، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من ثقة اللاعبين قبل خوض منافسات كأس العالم، خاصة أن المواجهة تأتي أمام منتخب يتمتع بتاريخ كبير وإمكانيات فنية عالية.

انطلاقة قوية للفراعنة في التوقف الدولي

وكان المنتخب المصري قد استهل مبارياته الودية خلال هذا التوقف بانتصار كبير على منتخب السعودية بنتيجة 4-0، في لقاء أقيم يوم الجمعة الماضية، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهة إسبانيا.

استعدادات مكثفة قبل كأس العالم 2026

تأتي هذه المباريات الودية ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات العالمية، وسط تطلعات لتحقيق ظهور مشرف.

مجموعة مصر في المونديال

أسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا، لكنها تتطلب تركيزًا كبيرًا لتحقيق التأهل.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مصر وإسبانيا مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة “أون سبورت 1”

منتخب مصر منتخب اسبانيا اخبار الرياضة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

