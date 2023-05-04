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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. حريق ضخم يضرب مصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في نبأ عاجل لها منذ قليل، باندلاع حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط جنوب روسيا وذلك بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.

وقالت "تاس" إن المصفاة تقع في إقليم كراسنودار، مشيرةً إلى أن خدمات الطورائ تعكف على الوقوف على ملابسات الحادث.

وأمس الأربعاء، أعلنت روسيا فتح تحقيق فيما أسمته "عملا إرهابيا"، بعدما أفادت موسكو، في وقت سابق أمس بأنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال "إرهابية".

وقالت لجنة التحقيق في روسيا المكلفة بالتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا جنائيا في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين".

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وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد نفى، في وقت سابق، مسؤولية كييف عن الهجوم، الذي وصفه الكرملين بأنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

تصفية زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الأربعاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجوما تزعم روسيا أنه استهدف الكرملين، الليلة الماضية، بطائرتين مسيرتين، لا يدع أمامها خيارا سوى "التخلص من الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي "وأعوانه" في كييف.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر قناته على "تلجرام" الأربعاء: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الهجوم بالمسيرات على الكرملين)، لم تعد هناك خيارات سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وعصابته"، وفق تعبيره.

 

 

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