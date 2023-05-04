هل أمريكا وراء الهجوم على الكرملين.. سياسي فرنسي يكشف

كشف زعيم حزب "باتريوتس" اليميني الفرنسي فلوريان فيليبو، أنه ربما يقف "الصقور" الأمريكيين وراء هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

وقال فيليبو على حسابه بموقع "تويتر": "هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين: هل هذه عملية راية كاذبة من قبل صقور الولايات المتحدة الذين يريدون الحرب العالمية الثالثة؟! هؤلاء المجانين مستعدون لأي شيء! لقد قاموا بالفعل بتفجير السيل الشمالي!".

من جانبه، ذكر إيليا بونوماريف، وهو نائب روسي سابق مرتبط بجماعات مسلحة في روسيا، أن الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس، فلاديمير بوتين، هو عمل نفذته إحدى المجموعات الحزبية الروسية وليس الجيش الأوكراني.

وقال بونوماريف، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “إنها إحدى المجموعات الحزبية الروسية”، مضيفًا “لا يمكنني قول المزيد، حيث لم يعلنوا مسؤوليتهم علنًا بعد”.

واتهم الكرملين، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بالمسؤولية عن هجومين بطائرتين بدون طيار على الكرملين.

وقال الكرملين في بيان “إننا نعتبر هذه الأعمال هجومًا إرهابيًا مخططًا ومحاولة اغتيال”، مضيفًا أن “روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المضادة أينما ومتى ترى ذلك مناسبًا”.