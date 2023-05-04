بعد هجوم الكرملين .. تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في أوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء رعاياها المقيمين في أوكرانيا من تزايد احتمالية تنفيذ هجمات صاروخية على أوكرانيا، بما في ذلك في كييف العاصمة.

وقال موقع السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا على الإنترنت في بيان: "في ضوء التصعيد الأخير في الضربات في أنحاء أوكرانيا والخطاب التحريضي من موسكو، تحذر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين من استمرار التهديد المتزايد بالهجمات الصاروخية، بما في ذلك في مدينة كييف ومقاطعة كييف."

وأضاف التحذير: "تحث البعثة الدبلوماسية المواطنين الأمريكيين، على وجه الخصوص، على عدم تجاهل تنبيهات الغارات الجوية، والاختباء بشكل مناسب، واتباع تعليمات السلطات المحلية".

تحقيق جنائي

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا، فتح تحقيق فيما أسمته "عملا إرهابيا"، بعدما أفادت موسكو، في وقت سابق اليوم، بأنها أسقطت مسيرتين استهدفتا مقر الرئيس فلاديمير بوتين، متهمة أوكرانيا بمحاولة اغتيال "إرهابية".

وقالت لجنة التحقيق في روسيا المكلفة بالتحقيق في الجرائم الأكثر خطورة، في بيان، إنها "فتحت تحقيقا جنائيا في إرهاب على صلة بمحاولة قصف مقر رئيس روسيا في الكرملين".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد نفى، في وقت سابق، مسؤولية كييف عن الهجوم، الذي وصفه الكرملين بأنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

"تصفية" زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الهجوم لا يدع أمام روسيا خيارا سوى "التخلص من الرئيس الأوكراني" فولوديمير زيلينسكي "وأعوانه" في كييف.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الهجوم بالمسيرات على الكرملين)، لم تعد هناك خيارات سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وعصابته"، وفق تعبيره.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا قررت بمفردها ضرب روسيا ردا على هجمات موسكو، قال بلينكن إن هذه قرارات يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها.

وكانت وسائل إعلام نسبت إلى مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو لأوكرانيا بشأن محاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.