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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يؤثر بالسلب على إحلال السلام.. الفاتيكان يعلق على استهداف الكرملين بالمسيّرات

الفاتيكان
الفاتيكان

حذر وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين من أن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له الكرملين الليلة الماضية، يؤثر سلبا على آفاق التوصل لتسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بارولين، ردا على سؤال عما إذا كان استهداف الكرملين سيؤثر على إمكانيات التسوية السلمية بين روسيا وأوكرانيا، "أعتقد ذلك".

وأضاف أن أي عمل عسكري يهدف إلى زيادة وتيرة الأعمال العسكرية لا يساهم في تقريب احتمالات السلام.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية، أن كييف حاولت ليلا استهداف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين باستخدام طائرات مسيّرة.

واستهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، وسرعان ما أسقطهما الجيش الروسي والخدمات الخاصة الروسية.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى ويواصل العمل كالمعتاد.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى اليوم الأربعاء، مسؤولية بلاده عن محاولة اغتيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في مدينة هلسنكي أثناء زيارته لفنلندا اليوم، إن أوكرانيا لا تستهدف بوتين أو روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتجنيبها في مثل هذه الحوادث.

وأوضح زيلينسكي أنه يقاتل فقط من أجل حرية بلاده ، يدافع عن القرى والمدن داخل بلاده وأنه ليس لديه علاقة بالأمر، كما أشار إلى افتقار أوكرانيا لمثل تلك الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.

الفاتيكان روسيا أوكرانيا التسوية السلمية الجيش الروسى

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