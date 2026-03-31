شقيقة إيناس النجار تحيي ذكراها بكلمات مؤثرة

احيت شقيقة الفنانة إيناس النجار، ذكري شقيقتها الراحلة، وذلك من خلال منشور عبر موقع فيسبوك.

وقالت شقيقة إيناس النجار: أوحش يوم وتاريخ بكرهه في حياتي بكره الأيام دي، كان أوحش يوم يوم فراق سندي وروحي وتوأم روحي وبنتي، الدنيا أخذت مني أغلى حاجة في حياتي يا رب اللهم لا اعتراض، لكن صعبة ياربي عمري ما كنت أتخيل إني حتى نفارقها يوم.



وتابعت شقيقة إيناس النجار: اليوم مر سنة مفيهاش أختي، مفيهاش حياة، مفيهاش أمان، مفيهاش سند، مفيش راحة يارب راحت أحن وأطيب إنسانة عندك يارب، كانت أم وأخت وبنت لكل اللي بتحبهم كانت كريمة وطيبة وجدعة وعلى نياتها مع كل الناس الكويس والوحش، يارب النار اللي قلبي مش بتنطفي، والوجع بيزيد يوم عن يوم، يارب عوضها عن كل حاجة وحشة شافتها في حياتها، وعن كل ألم وكذب من البشر.