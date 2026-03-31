مهمة إنسانية.. الحماية المدنية تساعد فى إنزال سيدة من عقار ونقلها للمستشفى| صور

قام رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة بالاستجابة السريعة بإنزال سيدة من مسكنها للوصول إلى المستشفى وتلقى العلاج فى منطقة المعادي وعودتها إلى منزلها.

ورد بلاغ لغرفة العمليات، يفيد بطلب مساعدة إنزال سيدة وعودتها للمنزل عقب تلقي العلاج فى شارع عبد الهادى مرزوق بمنطقة كوتسيكا دائرة قسم المعادى.

وبناءً على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، انتقلت سيارات الإنقاذ البرى الى المكان، وتمت مساعدة السيدة وتقديم الدعم الانسانى اللازم حتى عودتها لمنزلها عقب تلقى العلاج.

وقدمت السيدة الشكر لجميع رجال الحماية المدنية على مساعدتها.