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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

 اغتيال بوتين .. في تصعيد جديد للموقف بين البلدين، اتهمت مؤخرا  موسكو، أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين .

 

بيان الرئاسة الروسية

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان لها ، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.


وأكدت أن الطائرة سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأشار الكرملين بحسب وسائل إعلام، إلى أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير، بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

ولمتابعة المزيد حول محاولة اغتيال بوتين بواسطة طائرات مسيرة .. تابع الفيديو جراف التالي:

اغتيال بوتين اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائرات مسيرة الكرملين

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