وزير الخارجية يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث التعاون مع المؤسسات الأكاديمية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٣١ مارس د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية ودعم دورها في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، ومتابعة التحضيرات الجارية لاحتفالية "يوم أفريقيا" التي ستستضيفها جامعة القاهرة لأول مرة والمقرر عقدها شهر مايو المقبل.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري الذي تضطلع به جامعة القاهرة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، لا سيما من خلال توفير المنح الدراسية للطلاب الأفارقة واستقبالهم في مختلف التخصصات ودعم الخريجين، بما يسهم في بناء القدرات البشرية وتعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر والدول الأفريقية، فضلاً عن دورها في تأهيل الكوادر الأفريقية ونقل الخبرات والمعرفة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة والتكامل القاري.

تناول اللقاء التحضيرات الجارية لاحتفالية "يوم أفريقيا" والتي ستستضيفها جامعة القاهرة تحت رعاية وزارة الخارجية، بما في ذلك الجوانب اللوجستية والموضوعية لضمان خروج الفعالية بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مصر ودورها الريادي في القارة الأفريقية، وبمشاركة واسعة من السفراء والطلاب الأفارقة الدارسين في مصر، فضلاً عن ممثلي المؤسسات الأكاديمية والثقافية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية استثمار فعالية "يوم أفريقيا" في تعزيز التواصل بين الشعوب وإبراز فرص التعاون في شتى المجالات، بما يدعم جهود التكامل القاري ويعزز الانتماء الأفريقي المشترك، وتأكيد الحرص على دعم مصر لجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة القاهرة عن اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية، مؤكداً التزام الجامعة بمواصلة تأهيل الكوادر الأفريقية حيث استقبلت الجامعة ٣٠ ألف وافد من ١١٠ دولة، كما شدد على حرص الجامعة على إنجاح احتفالية يوم أفريقيا بما يعكس عمق الروابط بين مصر وأفريقيا، واستعدادها لتوفير كافة الإمكانات التنظيمية والعلمية لإنجاح الحدث، بما يسهم في تعزيز الدور الأكاديمي والثقافي لمصر في القارة ودعم جهود بناء جسور التواصل بين الشعوب الأفريقية.