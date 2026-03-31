قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
الجيزة تحتفل بعيدها القومي الـ107.. الأنصاري : نستحضر تضحيات أهالي نزلة الشوبك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

منال عوض: زراعة 9460 شجرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الهواء بالإسكندرية

ايمان البكش

 قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال زراعة الجزيرة الوسطى بشارع مصطفى كامل، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”،وذلك  في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف التوسع في المساحات الخضراء، ودعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.

وخلال الجولة، تم متابعة أعمال توريد وزراعة الأشجار المخصصة لمحافظة الإسكندرية، والتي تبلغ 9460 شجرة ضمن خطة العام المالي 2025/2026، حيث يجري حاليًا توريد دفعات جديدة من الأشجار بإجمالي 3100 شجرة، بدأت بتوريد 600 شجرة، على أن يتم استكمال باقي الكميات تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المساحات الخضراء ورفع كفاءة المشهد الحضاري في مختلف محافظات الجمهورية، لما لذلك من دور في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية استمرار دعم المبادرات البيئية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة بالمحافظات ، لافتة إلى أن المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية تتضمن زراعة حوالى 9460 شجرة متنوعة ، ليصل إجمالي ما تم توريده للمحافظة إلى 269460 شجرة خلال المراحل الأولى والثانية والثالثة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية مرحلة الإدارة المستدامة للأصول الخضراء، من خلال استكمال أعمال الحصر والتكويد الدقيق للأشجار التي يتم زراعتها ضمن المبادرة ، بما يضمن إحكام منظومة المتابعة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة والزراعة والتنمية المحلية لاختيار أنواع الأشجار بما يتوافق مع الهوية البصرية للمحافظة، حيث تشمل الأصناف المزروعة أشجار الجاكراندا، والبوانسيانا، والماهوجني، والتيكوما، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي مميز ومتناسق على المحاور والطرق الرئيسية.

التنمية المحلية منال عوض الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد