قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن "الصقور" الأمريكيين هم وراء هجوم المسيرات على الكرملين.

وكتب فيليبو في تغريدة على “تويتر: “هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين: هل هذه عملية علم كاذبة من قبل صقور الولايات المتحدة الذين يريدون الحرب العالمية الثالثة؟!.. هؤلاء المجانين مستعدون لأي شيء! لقد قاموا بالفعل بتفجير نورد ستريم!”.

وفي وقت سابق، قالت خدمة الكرملين الصحفية، إن نظام كييف حاول فجر الأربعاء ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مسيرات، مؤكدا أنه تم تعطيل وإسقاط المسيرات.

وأكد الكرملين أنه لم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في وقت لاحق، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.