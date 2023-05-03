أول تعليق من البيت الأبيض على محاولة اغتيال بوتين

قال البيت الأبيض اليوم، إنه من المبكر الحديث عن دقة مزاعم روسيا بشأن الهجوم على الكرملين. مضيفا، أن موسكو لديها تاريخ بمثل هذه المزاعم لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي ما حدث.

وأكد البيت الأبيض، أنه لا يشجع ولا يساعد في هجمات أوكرانيا خارج حدودها، كما أنه لا يمكن التحقق من مزاعم روسيا بمحاولة أوكرانيا الهجوم على الكرملين. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين. وذكرت روسيا، أن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم في تصريحات لشبكة سي إن إن، إن ما حدث في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا.

كما نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسؤولية بلاده عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد هجوم بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين".