بن جفير: القانون الجديد يعاقب قتلة الإسرائيليين بالمشنقة
مخدرات بـ 81 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات| صور
الموجة تقترب خلال ساعات.. احذروا الطقس الأربعاء والخميس
منال عوض: مركز الناصرية أول مركز في مصر والشرق الأوسط للتخلص من المخلفات الخطرة
نهاية رحلة أسطورية.. محمد صلاح يغادر ليفربول وريال مدريد خارج الحسابات
الهلال الأحمر يدفع بـ 2,820 طنًا من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أباتشي خطط توسع الشركة في مصر
روسيا قادرة على التأثير لوقف الحرب..الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بوتين
الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشئون الاستكشاف
خروج محطة تحلية مياه بجزيرة قشم الإيرانية عن الخدمة جراء غارة جوية
نجوم أساءوا لفناني الزمن الجميل.. محمد رمضان ينتقد فريد شوقي وأحمد عبدالله يسيء لرشدي أباظة
شوبير يكشف صحة صدور حكم لـ زيزو في أزمته مع الزمالك
منال عوض: مركز الناصرية أول مركز في مصر والشرق الأوسط للتخلص من المخلفات الخطرة

ايمان البكش

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية لمركز الناصرية لمعالجة والتخلص من المخلفات الخطرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك للوقوف على الوضع الراهن واحتياجات التطوير ورفع الكفاءة المطلوبة للمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن نائب المحافظ ، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة للبيئة والمجازر  واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة يُعد الأول من نوعه على مستوى مصر وهو أول مركز للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة علي مستوي الشرق الأوسط، حيث يستقبل ٣٩ نوع من المخلفات الخطرة من الشركات المولدة للمخلفات من جميع محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان، مشيرة إلى أن المشروع بدأ في إطار إتفاقية بين الحكومة الفنلندية والحكومة المصرية، وتمت التطورات والتوسعات بالمركز على ٤ مراحل.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بإتاحة فرص تمويلية سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو من خلال أحد جهات التمويل المانحة الدولية، فى ظل حاجة المركز إلى التطوير ورفع كفاءته لاستمراره فى أداء الدور الهام المنوط به على المستوى الوطنى.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  بسرعة التخلص من تراكم الخردة بمركز الناصرية، وطرح المركز للاستثمار من قبل القطاع الخاص، كما وجهت بإرسال لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة طرح المركز مع مراجعة كراسة الشروط والمواصفات والبت الفنى والمالى خلال ١٥ يوما.

كما شددت د. منال عوض ، على المتابعة المستمرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعمليات تشغيل المدفن لاستغلاله بالشكل الامثل، موجهة بسرعة تنفيذ محرقة بأحدث المواصفات والتكنولوجيات لضمان التخلص الآمن من المخلفات.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن مركز الناصرية يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة التشغيل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وخلال الجولة، تم استعراض المراحل الفنية لإنشاء مدفن الناصرية، حيث تم خلال المرحلة الأولي تخصيص موقع المشروع بمساحة 37 فدان بمنطقة الناصرية، وإنشاء مدفن علي مساحة 14 ألف متر مبطن بطبقات تبطين عازلة للتخلص من المخلفات غير العضوية الصلبة، وإنشاء أحواض تبخير علي مساحة 5 آلاف و200 متر مربع لتبخير الرشيح وذلك طبقا للمعايير الأوروبية، وإنشاء معمل كيميائي بموقع الناصرية، وتم تدعيمه بالأجهزة الكيمائية اللازمة للتحاليل، وتدريب فريق من العاملين بالوحدة على جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، وتم البدء في تشغيل الموقع في يونيو عام ٢٠٠٥.   

وبدأت المرحلة الثانية عام ٢٠٠٦، وتم خلالها إنشاء الوحدة الفيزيوكيميائية المختصة بمعالجة السوائل والأحماض والكروم السداسي ، وإنشاء وحدة التصليد لتثبيت بعض أنواع المخلفات الخطرة قبل التخلص منها بخلية الدفن، وإنشاء وحدة للتخزين.

كما بدأت المرحلة الثالثة عام ٢٠٠٩، تم خلالها تركيب وتشغيل عدد (٢) محرقة بالمعالجة الحرارية للمخلفات العضوية، وإنشاء وحدة إدارة النفايات المحتوية علي الزئبق "وحدة اللمبات الفلوروسنت المشروع الكوري"، ويعتبر هذا المشروع نتاج تعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية بهدف فصل وتجميع الذئبق من مخلفات لمبات الفلوروسنت، كما تم إنشاء مكابس الهيدروليك لكبس البراميل الصاج بعد غسلها والتأكد من خلوها من آثار المخلفات الخطرة، وتم إنشاء وحدة جرش لتكسير مخلفات البلاستيك للتخلص الآمن من مخلفات العبوات والجراكن البلاستيكية الخطرة بجرشها وتقليل حجمها.

وبدأت المرحلة الرابعة عام 2021، وخلالها تم إنشاء أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وإنشاء عدد 4 بحيرات، مساحة كل بحيرة علي حده 1600 م2، وتم عمل خطة طواريء معتمدة من إدارة الحماية المدنية بتكلفة 2 مليون و300 ألف لتأمين الناصرية ضد مخاطر الحريق، وتم إنشاء محطة تمويل للسيارات والمعدات الموجودة بمركز الناصرية. وتم صيانة الوحدة الفيزيوكيميائية بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ عام 2009 بتكلفة مليون جنيه.

وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن المركز يتكون من عدد من الوحدات، تتضمن وحدة المعالجة الحرارية (٢ محرقة) للتخلص من المخلفات العضوية الخطرة، ووحدة التصليد لتثبيت المخلفات غير العضوية شديدة الذوبان قبل التخلص منها بخلية الدفن، كذلك وحدة المعالجة الكيميائية الفيزيائية لمعالجة المخلفات الخطرة غير العضوية فى صورتها السائلة والحمأة، كما يتضمن المركز خليتين لدفن المخلفات، الخلية الأولى تم توقف العمل بها، والخلية الثانية المستخدمة حالياً فى المركز ومخصصة للتخلص النهائي من المخلفات الصلبة غير العضوية ويتم استقبال المخلفات بها منذ عام ٢٠٢٣، والخلية مبطنة وسعتها (٦٠٠٠٠ م3)، إضافة إلى وحدة معالجة لمبات الفلوروسنت، ووحدة جرش وتكسير مخلفات البلاستيك، وميزان بسكول، والمعمل الكيميائي، كما يوجد بالمركز عدد (٣) مكابس هيدروليكي للتخلص من مخلفات البراميل والعبوات الصاج.

وخلال الجولة تم استعراض الوضع الراهن واحتياجات التطوير لمدفن المخلفات الخطرة بالناصرية، والتى تشمل كمرحلة أولى عاجلة، على تزويد المركز بمحرقة واحدة على الأقل ذات مواصفات فنية وبيئية حديثة ومتطورة، وتنفيذ عملية الإغلاق النهائى الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة الأولى بالمركز، إضافة إلى تطوير العمل الكيميائي وتزويده بأجهزة التحاليل الكيميائية اللازمة وأجهزة التحليل الكروماتوجرافي لرفع كفاءة الأداء، فضلا عن رفع كفاءة وتدريب القائمين على تشغيل المدفن.

وتتضمن عملية الاحتياجات والتطوير المدفن كمرحلة ثانية، تركيب وحدة معالجة بالتغوير، وتطوير وحدة استخلاص الزئبق من اللمبات الفلوريسنت الموجودة حالياً لتشمل معالجة اللمبات الليد، وكذلك إقامة خط لتفكيك وتدوير المخلفات الإلكترونية واستخلاص المعادن الثمينة، إضافة إلى عمل خط تدوير البطاريات بكافة أنواعها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حكم ترك الكبير للسن الصلاة بسبب مشاكل في المسالك البولية

حكم ترك الكبير للسن الصلاة بسبب مشاكل في المسالك البولية

دار الإفتاء

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام البيض.. أمين الإفتاء يوضح

الدعاء

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

بالصور

احذر هذه العلامات.. ما هي أعراض باركنسون الشلل الرعاش المبكرة والعلاجات الفورية التي ينصح بها الأطباء

باركنسون
باركنسون
باركنسون

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

أيهما أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية

أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية
أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية
أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية

بلفات حجاب مختلفتة.. أسماء شريف منير تبهر الجمهور باحتشامها

بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد