مخدرات بـ 81 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس , أفيون" – أكثر من 112 ألف قرص مخدر ومؤثر – 104 قطعة سلاح نارى"42 بندقية آلية، 40 بندقية خرطوش ، 20 فرد خرطوش، 2 طبنجة") .





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (81) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .





