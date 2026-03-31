ضبط شخص تعدى على مواطن وإتلاف سيارته بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بمحاولة سرقة هاتفه المحمول وتحطيم زجاج سيارته والفرار بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأميرية من (موظف– مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال سيره بدائرة القسم بسيارته حدثت مشادة كلامية بينه وشخصان يستقلان دراجة نارية لخلاف على أولوية المرور قاما على إثرها بإحداث تلفيات بالسيارة قيادته والفرار عكس الإتجاه ، ولم يتهمهما بالشروع فى سرقة هاتفه المحمول.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها ومرافقه (مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لكونهما كانا تحت تأثير تعاطى المواد الكحولية ، ونفيا محاولتهما سرقة هاتف الشاكى المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.