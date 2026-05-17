ما مميزات مشروع الدلتا الجديدة والمحاصيل المتوقعة؟.. سيد خليفة يرد

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن يمثل مشروع «الدلتا الجديدة» أحد أكبر المشروعات القومية الزراعية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية، في إطار خطتها للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى إضافة مساحات زراعية جديدة وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن يعتمد المشروع على أحدث نظم الري والزراعة الحديثة، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات طرق ومحطات كهرباء ومرافق خدمية ومحطات لمعالجة المياه، لدعم عمليات الاستصلاح والزراعة.

واضاف أنه يستهدف مشروع الدلتا الجديدة تقليل الفجوة الغذائية عبر التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويوفر احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي المرتبط بالإنتاج.

وأكمل أن كما يسهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والنقل، مع إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، بما يعزز خطط الدولة لإعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتكاملة.

واشار إلى أن يتميز المشروع كذلك بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية والموانئ، الأمر الذي يدعم حركة نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية ويخفض تكاليف الإمداد والتوزيع، إضافة إلى دعم خطط التصدير وزيادة العائد الاقتصادي.