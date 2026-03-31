قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 9.5 طن سولار بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 9,5 طن من المواد البترولية "سولار" محملة على سيارتين، تم تجميعها وحجبها لبيعها بأعلى من السعر المقرر بأسوان.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بأعلى من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين نصف نقل، وسيرهما بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان، محملتين بـ قرابة 9,5 طن مواد بترولية “سولار”.

بمواجهتهما، اعترفا بتجميع المواد البترولية المضبوطة تمهيداً لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، والتصدى لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.





