البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لتنفيذ أعمال تخريبية ضد مملكة البحرين

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للمخطط الإرهابي الآثم، الذي كان يستهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل مملكة البحرين، مؤكدًا على دعمه الكامل وتضامنه التام مع مملكة البحرين، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سيادتها، والحفاظ على أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البرلمان العربي رفضه القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، أيًا كانت دوافعه أو مصادره، وخاصة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، مشددًا على أهمية تعزيز الجهود العربية المشتركة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

