الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بن جفير: القانون الجديد يعاقب قتلة الإسرائيليين بالمشنقة

وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن جفير
وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن جفير
محمد على

أكد وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن جفير ، مباركته وفرحته بالمصادقة على قانون إعدام الأسرى في كيان الاحتلال.

قال الوزير الصهيوني المتطرف: “ستدرك كل أم فلسطينية أن من يخرج لقتل الإسرائيليين سيكون مصيره المشنقة”، وفق مزاعمه.

كما سبق ورحب زميل بن جفير المتطرف الآخر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش باعدام الأسرى، معتبراً خطوة تطهيرية في مسارها.

مصر  تدين بأشد العبارات 

أدانت مصر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

وأكدت مصر، أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجاً تمييزياً ممنهجاً ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، كما يمثل انتهاكاً صارخاً للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي لا تنطبق بموجبه التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحذرت مصر مراراً من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، على خلفية التصعيد العسكرى الراهن فى المنطقة.

وأكدت مصر على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا

 

أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أدانت فيه مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن تمرير القانون يشكل تمييزًا حقيقيًا تجاه الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن اعتماد هذا المشروع من شأنه تقويض التزام إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف تنفيذ القانون وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد البيان، أن تمرير الكنيست قانون إعدام الأسرى تمييز حقيقي تجاه الفلسطينيين.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة، وتشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان وتخالف القانون الدولي.


القانون الجديد، الذي أُقرّ بعد إدخال تعديلات محدودة، يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين تحت مبررات "دوافع قومية أو عدائية" أو بقصد الإضرار بدولة الاحتلال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر والتعليم تحسم الجدل.. هل يتم تعطيل الدراسة غدا؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن تُطلق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتعزيز القدرات المؤسسية والقيادية

وزير الصحة

وزير الصحة يترأس اجتماعاً لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025

جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإسكندرية

منال عوض: زراعة 9460 شجرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الهواء بالإسكندرية

بالصور

احذر هذه العلامات.. ما هي أعراض باركنسون الشلل الرعاش المبكرة والعلاجات الفورية التي ينصح بها الأطباء

باركنسون
باركنسون
باركنسون

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل
بماركات عالمية .. 10 صور لـ درة تثير الجدل

أيهما أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية

أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية
أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية
أيهم أفضل لصحتك.. شوربة الدجاج أم شوربة اللحم؟ مفاجأة قد تغير اختياراتك اليومية

بلفات حجاب مختلفتة.. أسماء شريف منير تبهر الجمهور باحتشامها

بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها
بلفات حجاب مختلفتة..أسماء شريف منير تبهر الجمهور بإحتشامها

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد