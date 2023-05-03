أوكرانيا.. دوي صافرات الإنذار في سومي وتشرنيجيف وإعلان حالة التأهب

دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيجيف شمال أوكرانيا، وسط إعلان حالة تأهب جوي.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، وقعت انفجارات مساء اليوم الأربعاء في منطقتي سومي وتشيرنيجيف في أوكرانيا، لكن لم يتم الإعلان عن أي التفاصيل.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موسكو بعد أن قال إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا في قصف روسي بمنطقة خيرسون.

وكتب زيلينسكي، عبر “تليجرام”: “العالم بحاجة إلى أن يرى تدمير هذا ويعرفه. محطة سكة حديد ومعبر، منزل، متجر لأجهزة الكمبيوتر، سوبر ماركت، بقالة، محطة وقود.. هل تعرف ما الذي يوحد هذه الأماكن؟ المسار الدموي الذي تتركه روسيا بقذائفها وقتل مدنيين في منطقة خيرسون”.

وأضاف أن “48 شخصًا على الأقل أصيبوا أيضًا"، موجهًا تعازيه إلى عائلات وأصدقاء المتضررين.

وتعهد زيلينسكي بالقول: 'لن نسامح الجناة أبدًا. سنهزم الدولة الشريرة ونحاسب كل الجناة”.