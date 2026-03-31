الأنبا إنيانوس يرسم قمصًا جديدًا بكنيسة مار مرقس ببني مزار

صلى نيافة الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا القداس الإلهي، بكنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الأب القس بيمن يوسف في رتبة القمصية بالكنيسة ذاتها.

وشهدت الكنيسة حضورًا من الآباء الكهنة وعدد كبير من شعب الإيبارشية، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة الروحية، معبرين عن فرحتهم بسيامة قمص جديد يخدم مذابح الكنيسة ويساهم في العمل الرعوي.

وتأتي هذه السيامة في إطار اهتمام الإيبارشية بتدعيم الخدمة الكنسية، حيث أوصى نيافة الأنبا إنيانوس الأب القمص الجديد بمواصلة الخدمة بروح التواضع والأمانة، والاهتمام برعاية الشعب والافتقاد، ليكون مثالًا حيًا في الكهنوت والخدمة.