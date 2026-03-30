نداء رعوي من الكنيسة الكاثوليكية بمصر لترشيد الطاقة أمام التحديات الراهنة

قال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إنه في ظل ما يمر به الوطن من تحديات خلال المرحلة الراهنة، واستشعارًا للمسؤولية الوطنية تجاه نقص إمدادات الطاقة الكهربائية، توجه الكنيسة الكاثوليكية بمصر نداءً أبويًا ووطنيًا إلى جميع أبنائها وكافة المواطنين، بضرورة التكاتف والتعاون الإيجابي من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل وأماكن العمل، تضامنًا مع الدولة لمواجهة هذا التحدي.

ترشيد استخدام الطاقة

وأضاف البطريرك أن الكنيسة تدعو جميع الآباء الرعاة والمسؤولين عن الكنائس ومباني الخدمات التابعة لها، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لترشيد استخدام الطاقة، مشددًا على ضرورة الاكتفاء بالإضاءة الأساسية أثناء الصلوات والأنشطة المختلفة، مع الحرص على إغلاق الأجهزة الكهربائية فور الانتهاء من استخدامها.

وأكد أن هذه الدعوة تنبع من روح الإنجيل التي تحث على حُسن التدبير والأمانة في استخدام الموارد، كما تعكس تضامنًا صادقًا مع الوطن ومؤسساته في هذه الظروف.

واختتم البيان بالتأكيد على رفع الصلوات إلى الله أن يمنح الحكمة للمسؤولين، وأن يعين البلاد على تجاوز التحديات، داعيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.