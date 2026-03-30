قبول الآخر وترشيد الموارد.. الأنبا ميخائيل يترأس مجمع كهنة حلوان

عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة اجتماعه الشهري بمقر المطرانية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية.

قبول الآخر

تضمن اللقاء جانباً تعليمياً استكمل فيه نيافته سلسلة تأملاته في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (الإصحاحين ١٥، ١٦)، مركزاً على مفهوم "قبول الآخر" كقيمة روحية مستمدة من القوة بالمسيح، وأكد خلالها علي بعض النقاط، منها: -

- قوة الاحتمال مصدرها المسيح.

- الضعف يأتي من التمثل بالضعفاء.

- نكون أقوياء ونحتمل عندما نعرف أن قيمتنا وشبعنا في المسيح.

- أفعل كل شيء بقوة الله.

- ملاحظة وتجنب من يصنعون الانقسامات داخل الكنيسة.

وعلى الصعيد التنظيمي استمع نيافته لرؤية الآباء الكهنة لتطوير الخدمة، كما شدد الأنبا ميخائيل على ضرورة إتمام كافة الخدمات الرعوية قبل بدء "أسبوع الآلام" للتفرغ الكامل للصلوات.

كما وجه نيافته دعوة وطنية بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد الدولة، مؤكداً أن الكنيسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن ومسؤوليته المجتمعية.