البابا تواضروس: الأنبا باخوميوس خدم القرى وحرص على وصول الرعاية الروحية إلى الجميع

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآن، صلوات القداس الإلهي للذكرى السنوية الأولى لرحيل شيخ المطارنة، مثلث الرحمات نيافة الأنبا باخوميوس، وذلك بدير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب عدد من أحبار الكنيسة.

وخلال عظته في القداس، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني جانبًا من فكر وخدمة الأنبا باخوميوس، مشيرًا إلى اهتمامه الكبير بخدمة القرى والمناطق البعيدة، حتى وإن كانت تضم أسرة واحدة فقط، حيث كان يحرص على وصول الخدمة والرعاية الروحية إلى الجميع دون استثناء.

الخدمة للجميع

وأوضح قداسته أن الأنبا باخوميوس وضع نظاما دقيقا لخدمة القرى التي لا توجد بها كنائس، فكان يوجه الآباء الكهنة للذهاب إلى هذه القرى وفق جدول منتظم، بحيث تُخدم القرى الصغيرة على فترات زمنية متباعدة نسبيًا حسب عدد الأسر، فمثلًا إذا كانت القرية تضم أسرة واحدة يُقام لهم قداس كل ستة أشهر داخل منازلهم، وإذا زاد العدد إلى خمس أسر يُقام القداس كل ثلاثة أشهر، وهكذا بما يضمن خدمة الجميع.

كما أشار إلى أن الأنبا باخوميوس كان سعيدًا بفكرة "المذبح المتنقل"، أو ما عُرف بـ"المذبح الذي في شنطة"، من خلال اللوح المقدس الذي يحمله الكاهن، ليتمكن من إقامة القداسات في الأماكن التي لا توجد بها كنائس، وهو ما يعكس مرونة الخدمة وعمق الاهتمام بالرعاية.

وأكد قداسة البابا أن هذا النهج الرعوي المميز جعل من الأنبا باخوميوس علامة فارقة في تاريخ الخدمة الكنسية، ونموذجا حيا للاهتمام بكل نفس، مهما كانت الظروف أو الإمكانيات.