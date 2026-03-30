مطران الكنيسة اللاتينية يهنئ محافظ الإسكندرية: "مدارسنا ومؤسساتنا شريك في خدمة المجتمع"

زار المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بمقر مكتبه، لتهنئته بتولي مهام منصبه، في زيارة تعكس عمق العلاقات الطيبة، وروح المحبة والتعاون بين كافة أطياف المجتمع

رافق المطران خلال الزيارة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب نبيل عزيز، رئيس دير سانت كاترين، بالإسكندرية، والرئيس الفرعي للمدارس الكاثوليكية بالإسكندرية، والأب ماجد حبيب، نائب رئيس الدير، والأخت أنطونيا، من مدرسة راهبات القديس شارل بورومي، والأخت بولين مسوحة، من مدرسة راهبات القديسة جان أنتيد، والأخت نادية، من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، والأخت محبة واصف، من مدرسة نوتردام دي سيون.

وأكد المطران في كلمته حرص الكنيسة الكاثوليكية على تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات الدولة، ودعم جهود التنمية، وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الكنيسة من خلال شبكة واسعة من المؤسسات التعليمية، والصحية، والاجتماعية.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بروح التآخي، والتعايش التي تميز المجتمع السكندري، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية، مشيدًا بالدور المجتمعي، والتعليمي الذي تقوم به المؤسسات الكاثوليكية بمصر، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية.