إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي الراسبين فيها بـ10 محافظات اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سوف يتاح إجراء امتحان البرمجة للطلاب الذين لم يحصلوا على نسبة 60 % من درجة النجاح بالدرجة المخصصة للمنصة ، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات : جنوب سيناء - الشرقية - دمياط - اسوان - بنى سويف -المنيا - قنا - بورسعيد - سوهاج - كفر الشيخ.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن هذا يأتي في أطار الإهتمام بالبرمجة وتطوير أداء طلاب الصف الأول الثانوي، ونحو اتاحة فرصة حصولهم على شهادة البرمجة الدولية .

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي، واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة بإعتبارها ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية، وهو ما تحرص الوزارة على ترسيخه في مهارات الطلاب عبر تدريس هذه المادة وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى حصول الطلاب الناجحين فى مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما، مشيدًا بحصول عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في مادة البرمجة، وهو ما يعكس تفاعل الطلاب ووعيهم بمفاهيم البرمجة والتطبيقات التكنولوجية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي والذي بدأ رسميا يوم 7 فبراير الجاري

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني خلال شهور «فبراير ومارس وإبريل» مؤكدة على تخصيص شهر مايو للمراجعة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة العطلات والإجازات الرسمية ومواعيد الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تدريس الدروس الواردة فقط بالجدول مع ملاحظة أن هناك دروس لم ترد بالجدول للفصل الدراسي الثاني وهي للقراءة والاطلاع فقط.