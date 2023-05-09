مستودعات ذخيرة و30 جنديا.. القوات الروسية تشن هجمات في خيرسون ودونيستك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت مستودعات الذخيرة الأوكرانية في منطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كوناشينكوف في بيان له: ‏"تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 124 في منطقة أنتونوفكا في خيرسون، بينما في منطقة فيرخنيكامينسكوي في دونيتسك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 التابع للجيش الأوكراني".‏

وأضاف كوناشينكوف: "‏في خيرسون تم قتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس سيارات ونظامين مدفعيين من طراز Gvozdika في الـ 24 ساعة الماضية نتيجة للأضرار التي لحقت بالعدو بسبب القوة النارية للقوات الروسية".

‏وأشار كوناشينكوف إلى أن الطيران الروسي والمدفعية لمجموعة القوات الروسية ضربت 72 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 94 منطقة.‏