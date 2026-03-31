مصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، يومًا كرويًا حافلًا بالمباريات القوية والمتنوعة، سواء على مستوى التصفيات القارية أو اللقاءات الودية الدولية، في إطار استعداد المنتخبات للاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026.

مواجهات ودية قوية في الصدارة

تتجه الأنظار إلى عدد من المباريات الودية البارزة، أبرزها المواجهة المرتقبة بين البرازيل وكرواتيا، والتي تأتي كاختبار قوي للمنتخبين قبل المونديال.

كما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مباراة مهمة يسعى خلالها الفراعنة لتقديم أداء مميز أمام أحد كبار أوروبا.

تصفيات كأس أمم أفريقيا

ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام عدة مباريات في توقيتات مختلفة، حيث يواجه منتخب بوروندي نظيره تشاد في الثالثة عصرًا، بالتزامن مع لقاء إثيوبيا أمام ساو تومي وبرينسيب.

وفي الرابعة عصرًا، يصطدم منتخب إسواتيني بإريتريا، بينما يلتقي منتخب موريشيوس مع الصومال في الخامسة مساءً، في مواجهات تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا للمنتخبات الباحثة عن التأهل.

تصفيات أوروبا لكأس العالم

تشهد تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم مواجهات قوية، أبرزها لقاء البوسنة والهرسك أمام إيطاليا في تمام الساعة 8:45 مساءً.

كما يلتقي منتخب التشيك مع الدنمارك، وكوسوفو مع تركيا، والسويد مع بولندا، في مباريات قوية تُبث عبر قنوات beIN Sports المختلفة، وسط صراع كبير على حجز بطاقات التأهل.

مباريات ودية متنوعة حول العالم

تقام العديد من المباريات الودية الدولية، حيث يلتقي كازاخستان مع جزر القمر، وليبيريا مع ليبيا، والجبل الأسود مع سلوفينيا، والنرويج مع سويسرا.

كما يواجه منتخب صربيا نظيره السعودي، وتلتقي إنجلترا مع اليابان، والجزائر مع أوروجواي في مواجهة قوية.

وتستمر الإثارة مع لقاءات أخرى مثل المغرب ضد باراجواي، والأردن أمام نيجيريا، بالإضافة إلى مواجهات متأخرة أبرزها الولايات المتحدة ضد البرتغال، والأرجنتين أمام زامبيا، وأخيرًا البرازيل ضد كرواتيا.

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع جامايكا في الساعة 11 مساءً، بينما يواجه العراق منتخب بوليفيا في الخامسة صباحًا، في مواجهات تحمل أهمية كبيرة لحسم التأهل.

دوري الأمم الأوروبية

وفي إطار تصفيات دوري الأمم الأوروبية، يلتقي منتخب لاتفيا مع جبل طارق، ولوكسمبورج مع مالطا، في مباريات تسعى خلالها المنتخبات لتحسين تصنيفها الأوروبي