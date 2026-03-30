مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعة التتويج بالدوري بعد التعديل

أعلنت أسماء عمر، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، استعدادًا لانطلاق منافسات الدور الثاني من البطولة المحلية.

جاء ذلك بعد أن أسفرت مباريات الدور الأول عن تقسيم أندية الدوري الـ21 إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تضم أول 7 فرق في جدول الترتيب، وتتنافس على التتويج بالدوري، حيث تخوض كل فرقها 5 مباريات.

المجموعة الثانية: تضم 14 فريقًا، تتنافس على الهروب من الهبوط وترتيب المراكز من الثامن حتى الـ21، على أن تهبط آخر 4 فرق في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين.

مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري

الأحد 5 أبريل

المصري × الزمالك: الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

الثلاثاء 7 أبريل

سموحة × إنبي: الساعة 5 مساءً على استاد برج العرب

سيراميكا × الأهلي: الساعة 8 مساءً على استاد المقاولون العرب

يُذكر أن فريق بيراميدز سيحصل على راحة من الجولة الأولى وفقًا لنظام المسابقة في نسختها الحالية.

فرق المجموعة الأولى

تضم مجموعة التتويج الفرق التالية: