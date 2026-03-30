توخيل يكشف موقف بيلينجهام من المشاركة أمام اليابان وديًا

كشف توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، اليوم الإثنين، عن موقف نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، من المشاركة مع المنتخب خلال المباراة الودية المرتقبة ضد اليابان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مع اليابان غدًا الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم الصيف المقبل، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

يُذكر أن بيلينجهام لم يشارك في المباراة الودية السابقة أمام أوروجواي يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد توخيل في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة آس، أن اللاعب لن يخوض مباراة اليابان أيضًا، تجنبًا لأي مخاطر تتعلق بالإصابة، خاصة مع معاناته من إجهاد عضلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينجهام سيعود إلى ريال مدريد دون المشاركة مع منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيعمل الجهاز الطبي للفريق الملكي على تقييم الإجهاد العضلي الذي يعاني منه اللاعب، لتحديد إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

من المتوقع حسم مشاركة بيلينجهام مع ريال مدريد في مباراة ريال مايوركا بالدوري الإسباني الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيته لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بيلينجهامبيلينجهام قد عاد مؤخرًا من إصابة تعرض لها في 16 فبراير أمام رايو فاليكانو، وشارك بعد ذلك في مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي بالدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي 3-2.