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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8.3 مليار دولار.. سويسرا تحجز على أصول البنك المركزي الروسي في البلاد

سويسرا
سويسرا

أعلنت السلطات في سويسرا، اليوم الأربعاء، عن احتجاز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي المتواجدة في البلاد.

ووفقا لـ وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، أن ‏ما مجموعه 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي محتجزة في سويسرا.

وجمدت الدول الغربية ، حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بما يقدر بنحو 300 مليار دولار، كما درست المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول المجمدة الروسية لاحتياجات كييف.

وفي وقت سابق، أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوجفينوف، أن أي شكل من أشكال سحب الأصول الروسية في الغرب؛ يتعارض من القانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيتعين على بروكسل أن تقوم بإعادتها عاجلا أم آجلا.

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وقال المندوب الروسي - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أقرت بأنه سيتعين إعادة الأصول الروسية، مشيرا إلى أنه في حالة فقدانها لسبب ما سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تعويض روسيا من ضرائب الأوروبيين.

كانت الدول الغربية قد جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بما يقدر بنحو 300 مليار دولار، كما درست المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول المجمدة الروسية لاحتياجات كييف.

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