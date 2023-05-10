بدء الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ظهر اليوم الأربعاء، عن بدأ الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في العاصمة موسكو.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، يأتي اجتماع وزراء خارجية روسيا، سيرجي لافروف، وإيران، حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا، فيصل المقداد، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، في ضوء محاولات تطبيع العلاقات وإزالة التناقضات بين دمشق وأنقرة، بمشاركة صيغة أستانا لحل الأزمة السورية.

وقد أجريت في موسكو، نهاية أبريل، محادثات بين وزراء دفاع الدول الأربع، فيما أوضحت وزارة الدفاع السورية بعد ذلك أنه تم خلال الاجتماع بحث قضية انسحاب القوات التركية من أراضي البلاد، وقالت وزارة الدفاع التركية إن الطرفين ناقشا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

