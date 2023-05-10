رئيس الشيوخ يستقبل الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين الجُدد بمقر المجلس .. صور

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين الجُدد بمقر المجلس.

وفي بداية اللقاء، رحب المستشار( عبد الرازق) بشباب الدبلوماسيين وقدم لهم التهنئة على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقلَ لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق في مهامهم المستقبلية.

وشدد المستشار عبدالرازق ، على أهمية أن يمثّل الدبلوماسيون الجدد بلدهم مصر خير تمثيل، وأن يسهموا بفاعلية فى حماية الأمن القومي، وتعظيم المصالح المصرية في الخارج ، مع التأكيد على مسئوليتهم في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام.

وأشاد المستشار عبد الرازق، بالبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في المعهد الدبلوماسي لتعزيز معرفة المُلحقين الجُدد بكافة جوانب العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتنمية المهارات اللازمة لأداء العمل الدبلوماسي بكفاءة، لافتاً إلى أن المدرسة الدبلوماسية المصرية عريقة وذات تاريخ عظيم ومن اهم مميزاتها انها تعمل داذماً على تطوير كوادرها لتظل ريادتها مستمرة جيلاً بعد جيل،معرباً عن تفاؤله بمستقبل الدبلوماسية المصرية الغنية بأبنائها المخلصين.

حضر اللقاء المستشار بهاء أبوشقة، الدكتورة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، السفير صلاح. عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، و السفير وليد حجاج مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

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