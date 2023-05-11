ندب المعمل الجنائي لفحص حريق التهم محلاً بمدينة 6 أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل محل تجاري بالحي الاول بمدينة 6 اكتوبر، ورفع الاثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث باجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محل تجاري بالحي الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.