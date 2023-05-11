بمواصفات مميزة .. أفضل موبايل سامسونج للشباب في السوق

يركز الشباب دائما على اختيار هواتف ذكية يمكنها الجمع بين السعر المناسب نسبيا وأيضا مع المواصفات الجيدة التي يمكنها أن تلبي احتياجات الاستخدام الخاصة بهم، ويعد هاتف Galaxy M32 من أكثر الهواتف المميزة التي أطلقتها شركة سامسونج للشباب والفئة المتوسطة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy M32 في السوق المصري بسعر حوالي 8 آلاف و 800 جنيها، وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر Galaxy M32

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M32 بشاشة من نوع Super AMOLED قياس 6.4 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2400 بيكسل، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة، ونوش في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M32 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وأخرى للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M32 بمعالج من نوع Helio G80 من شركة ميدياتك التايوانية بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى، وشريحة رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M32 بطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات وقوة 14 وات لاسلكيا، مع تقنية GPS، وبلوتوث 5.0.