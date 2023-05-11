1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 424 مبايعة بقيمة 1.29 مليار درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 435.16 مليون درهم و401 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 852.44 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليونين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 589.13 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 70.14 مليون درهم و110 رهن فلل وشقق بقيمة 518.99 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 182 مليون درهم وأخرى في منطقة الرفاعة بقيمة 68 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 43.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 7 ملايين درهم.